Otopark görevlisi müşteriye ait araçla kaza yaptı, ehliyetsiz çıktı! Kaza anı kamerada | Video
Samsun'da bir otopark görevlisi kendisine emanet edilen SUV tipi otomobil ile motosikletle çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirlerken, otopark görevlisinin bir suçtan dolayı ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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