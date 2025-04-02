Otoparkta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video
Adana’da katlı otoparkı paravan olarak kullanıp uyuşturucu satışı yapan 7 şüpheli yakalandı, 3 bin 268 adet hap ele geçirildi.
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