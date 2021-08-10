Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakim karşısında | Video
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İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda başlayan polis ve görevlilere karşı bıçaklı saldırı ve tehditle devam eden olayın baş faili olan ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu bugün Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunduğu cezaevinde SEGBiS’le ifadesi alınan Çalıkoğlu, kendisini savunduğunu söylerken, Çınar duruşma salonunda hazır bulundu. Çalıkoğlu’nun tutukluluk haline devam kararı verildi.