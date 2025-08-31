Video Yaşam Özel laboratuvarın dış cephe kaplamaları çöktü, ortalık savaş alanına döndü | Video
31.08.2025 | 12:29

Antalya’da özel bir laboratuvarın dış cephe kaplaması sabahın erken saatlerinde büyük bir gürültüyle yerinden kopup düştü. Yaralananın olmadığı olayda sese uyanan apartman sakinleri, "Çok büyük bir gürültü oldu. Binanın bir yeri çöktü gibi hissettik. Korktuk. Allah'tan pazar günü ve kimseye bir şey olmadı" dedi.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Demircikara Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın zemin ve üst katında hizmet veren Özel Synevo Laboratuvarı'nın ön ve iki yan cephesinde üzerinde reklam panolarının bulunduğu dış cephe kaplaması henüz bilinmeyen bir sebeple yerinden koparak büyük bir gürültüyle düştü. Sese uyanan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de cephenin altında kalan birinin olup olmadığını araştırdı. Yaralanın olmadığı olayda, haber verilip işyerine gelen çalışanlar da durumu yetkililerine bildirdi.

"ÇOK BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYDÜ"
Bina sakinlerinden Erkan Mat, "Çok büyük bir gürültü oldu. Binanın bir yeri çöktü gibi hissettik. Sallantı olmadı ama çok büyük bir gürültüydü. Korktuk. Allah'tan pazar günü kimseye bir şey olmadı. Tabi ön görülemez bir durum, büyük bir şanssızlık" dedi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

