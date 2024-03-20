Özlem Öz Tayyar Öz çiftinin şirketlerine atanan kayyum not bırakarak intihar etti | Video
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyum olarak atanan Bünyamin Ergün, not bırakarak yaşadığı binanın 9. katından aşağı atlayıp intihar etti.
"ÇOK FAZLA KÖTÜLÜK VAR"
Ergün, Başakşehir'deki evinde "Çok fazla kötülük var, kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım" notunu bırakarak binanın 9. katından kendini apartman boşluğuna bıraktı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Ergün'ün kendini attığı pencerenin bulunduğu kısımda bir evrak çantası olduğu çantanın içinde ise şahsın kimliği, yazdığı not ve bazı belgelerin bulunduğu öğrenildi.
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