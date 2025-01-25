Özüm Karataşlı'nın ablası Bolu’daki yangın faciasında yaşadığı korku dolu anları paylaştı: "Sanırım ölmek üzereyiz!" | Video
Bolu'daki yangın faciasında kardeşi Özüm'ü kaybeden Müge Karataşlı, otelde çektiği videoyu paylaştı. "Şu an Bolu Kartalkaya Grand Kartal'dayız. Yangın çıktı." diyen Karataşlı, 8. katta mahsur kaldıklarını belirterek, "Bunu çektik sanırım ölmek üzereyiz. Hayat çok güzeldi." ifadelerini kullandı.
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