Panjurun üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video
Edirne’nin Keşan ilçesinde tırmandığı binanın 2’nci katındaki dairenin panjuru üzerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aşağı Zaferiye Mahallesi Bağkur Evleri mevkisinde bir binanın 2'nci katına tırmanan sokak kedisi, daire penceresindeki panjuru üzerinde mahsur kaldı. Kedinin inemediğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, mahsur kalan kediyi merdiven yardımıyla kurtardı. Çevredekiler, aşağı indirilen kediye mama ve su verdi.
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