Video Yaşam Panjurun üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video
Panjurun üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video

Panjurun üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video

31.01.2025 | 15:09

Edirne’nin Keşan ilçesinde tırmandığı binanın 2’nci katındaki dairenin panjuru üzerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Aşağı Zaferiye Mahallesi Bağkur Evleri mevkisinde bir binanın 2'nci katına tırmanan sokak kedisi, daire penceresindeki panjuru üzerinde mahsur kaldı. Kedinin inemediğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, mahsur kalan kediyi merdiven yardımıyla kurtardı. Çevredekiler, aşağı indirilen kediye mama ve su verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Panjurun üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video 00:17
Panjurun üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video 31.01.2025 | 15:09
Antalya’da 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:47
Antalya'da 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 14:20
Tekirdağ’da 1 ton 375 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 01:31
Tekirdağ'da 1 ton 375 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 13:50
Esenyurt’ta pala, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar! O anlar kamerada | Video 02:22
Esenyurt’ta pala, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar! O anlar kamerada | Video 31.01.2025 | 11:35
KOM ekiplerinden Aydın merkezli eş zamanlı operasyon: 9 ton etil alkol ele geçirildi | Video 02:26
KOM ekiplerinden Aydın merkezli eş zamanlı operasyon: 9 ton etil alkol ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 11:30
Bağcılar’da otomobiliyle ters yöne girdi ’polisim’ diyerek tehdit etti! | Video 01:24
Bağcılar’da otomobiliyle ters yöne girdi 'polisim' diyerek tehdit etti! | Video 31.01.2025 | 10:48
Konya’da aranması bulunan 90 şahıs yakalandı | Video 00:56
Konya'da aranması bulunan 90 şahıs yakalandı | Video 31.01.2025 | 10:30
2.5 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 01:34
2.5 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 10:29
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, çuval parçası ile kurtuldu! O anlar kamerada | Video 03:49
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk, çuval parçası ile kurtuldu! O anlar kamerada | Video 31.01.2025 | 10:29
Denizli’de Roma, Bizans ve Hellenistik dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi | Video 00:31
Denizli'de Roma, Bizans ve Hellenistik dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 10:18
Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı | Video 00:39
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs tutuklandı | Video 31.01.2025 | 10:02
Avcılar’da hafif ticari araç yayaya çarptı! Kaza anı kamerada | Video 00:14
Avcılar'da hafif ticari araç yayaya çarptı! Kaza anı kamerada | Video 31.01.2025 | 09:47
Kayseri’de 4 katlı binada çıkan yangından 11 kişi etkilendi | Video 03:01
Kayseri’de 4 katlı binada çıkan yangından 11 kişi etkilendi | Video 31.01.2025 | 09:23
Afyonkarahisar’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 00:09
Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 31.01.2025 | 09:23
Sahte rapor soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi | Video 02:56
Sahte rapor soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi | Video 31.01.2025 | 08:33
Kağıthane’de 8 katlı binada yangın paniği! | Video 02:28
Kağıthane’de 8 katlı binada yangın paniği! | Video 31.01.2025 | 08:33
Eyüpsultan’da aile faciası! Annesini, babasını, kardeşini ve babaannesini öldürdü | Video 04:45
Eyüpsultan'da aile faciası! Annesini, babasını, kardeşini ve babaannesini öldürdü | Video 31.01.2025 | 08:33
Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı | Video 01:48
Diyarbakır’da trafik kazası: 4 yaralı | Video 30.01.2025 | 15:44
Avcılar’da dehşet! Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı | Video 01:04
Avcılar'da dehşet! Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı | Video 30.01.2025 | 15:04
Lüleburgaz’da yangın! Vatandaşlar itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı | Video 01:13
Lüleburgaz'da yangın! Vatandaşlar itfaiye merdivenleriyle kurtarıldı | Video 30.01.2025 | 14:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA