Para çalıp kaçan zanlıyı vatandaşlar yakaladı | Video

Adana’da döviz bürosundan çıkan vatandaşın parasını çalıp kaçmak isteyen zanlı vatandaşlar tarafından yakalandı. Yola saçılan parayı da yine vatandaşlar topladı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.00 civarında merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs döviz bürosundan çıktıktan sonra Ozan O. tarafından çantası çalındı. Zanlı kaçarken vatandaşlar onu fark edip kovaladı. Zanlı kaçarken çantayı da atınca içindeki paralar yola saçıldı. Vatandaşlar bir süre sonra refüjde zanlıyı yakalayıp üzerine basıp polise haber verdi. Yoldan geçenler yaşlı adama yardım ederek paralarını toplayıp teslim etti. Kapkaç şüphelisi kısa sürede gelen polis ekiplerine teslim edildi. Kapkaça uğrayan yaşlı adam da ifade işlemeleri için şüpheliyle polis merkezine götürüldü.