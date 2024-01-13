Para dolu çantasını unutan Çinliye Türk polisinden yardım | Video
Maslak’ta bir mekanda kahve içmek için oturan Çin uyruklu şahıs, içinde 220 bin lira olan çantasını sandalyede unuttu. Kafe personelinin polis ekiplerine ilettiği çanta ve paralar karakolda Çinli vatandaşa teslim edildi. Çinli vatandaş, para dolu çantayı teslim eden polislere, “Vallahi billahi çok teşekkürler” dedi.
BİR ANLIK DALGINLIKLA PARA DOLU ÇANTAYI UNUTTU
Bardakları almak için masaya gelen kafe çalışanı, çantanın unutulduğunu fark ederek kafenin içine getirdi. Ardından çalışanlar unutulan çantayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çantayı kontrol ettiklerinde içinde 220 bin lira nakit para, 3 evrak dosyası, 3 şirket kaşesi ve bir cep telefonu olduğunu fark etti.
TÜRK POLİSİNDEN YARDIM ELİ
Evrak üzerindeki ismi ve cep telefonu numarasını kontrol eden ekipler, çantanın Çinli vatandaş Long Ma'ya ait olduğu anladı. Kayıp ihbarının bildirilmesiyle karakola gelen Long Ma, kayıp çanta ve 220 bin TL nakit parayı polis ekiplerinden sağsalim alarak onlara teşekkür etti.
"BU PARAYI KAYBETSEM HAYAT NASIL OLURDU BİLEMİYORUM"
Çantası bulunduktan sonra büyük sevinç yaşadığını aktaran Long Ma, "Türk polisine çok teşekkürler. Ben hiçbir yerde bulamadım. Siz çok kısa zamanda buldunuz. Vallahi billahi çok teşekkürler. Ben kahve içmek üzere dışarıya oturdum. Hemen bir yere geçmem gerektiği için çantamı orada unuttum. Ardından akşam yemek yerken polisler beni aradı. Çantamın içinde evraklarda numaram yazıyordu. Ben hemen karakola geldim ve olayları anlattım. Gerçekten benim çantam çıktı. İçinde 220 bin lira para vardı. Ben de Türkiye'de çalışıyorum. Bu parayı kaybetsem hayat nasıl olurdu bilemiyorum" dedi.
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