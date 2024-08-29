Video Yaşam Park haldeki araçlara çarpıp kaçmak isteyen sürücüyü böyle dövdüler | Video
Park haldeki araçlara çarpıp kaçmak isteyen sürücüyü böyle dövdüler | Video

Park haldeki araçlara çarpıp kaçmak isteyen sürücüyü böyle dövdüler | Video

29.08.2024 | 15:16

İstanbul Esenyurt'ta park haldeki araçlara çarpıp kaçmak isteyen sürücü, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. Olay vatandaş kamerasına yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Battalgazi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendinde olmayan bir sürücü ara sokağa hızla girerek park haldeki araçlara çarptı. Kazanın etkisiyle şoke olan sürücü , olay yerinden kaçmak istedi. Yaklaşık 6 araca çarpan sürücüyü gören mahalleli şahsı durdurmaya çalıştı. Aracına binip vatandaşların üzerine araç süren şahsı mahalleli darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar karşılıklı olarak şikayetçi olurken yaşanan anlar cep telefonuna yansıdı.
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