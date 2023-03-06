Park halindeki 30 otomobilin aynalarını çalan şüpheliler yakalandı | Video
İSTANBUL'da park halindeki 30 otomobilin aynalarını çaldığı tespit edilen biri kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin otomobilin aynaları çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasını ardından kimliklerini tespit etti. 4 Mart Cumartesi Günü yapılan operasyonda şüpheliler Murat K.(29), Muhammed E.A.(25), Ahmet T.A.(19) ve D.K.(26) gözaltına alındı. Daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerin, yapılan tahkikat sonucu park halindeki 30 otomobilin yan aynalarını çalarak sattıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler Murat K., Muhammed E.A., ve Ahmet T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.K. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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