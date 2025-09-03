Perdenin tutuşmasıyla ev yandı: Eşyalar kül oldu! | Video
Ordu’nun Akkuş ilçesinde iki katlı bir evde çocuğun perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, evin ikinci katındaki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen aile bireylerine sağlık ekipleri müdahale etti. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda evin ikinci katındaki eşyalar tamamen yandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
