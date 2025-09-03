Video Yaşam Perdenin tutuşmasıyla ev yandı: Eşyalar kül oldu! | Video
Perdenin tutuşmasıyla ev yandı: Eşyalar kül oldu! | Video

Perdenin tutuşmasıyla ev yandı: Eşyalar kül oldu! | Video

03.09.2025 | 16:48

Ordu’nun Akkuş ilçesinde iki katlı bir evde çocuğun perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, evin ikinci katındaki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Dağyolu Mahallesi İmam Sarı Uşağı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Yıldız'a ait evin ikinci katında oynayan çocuğun perdeyi tutuşturması sonucu yangın başladı. Alevlerin yayılmasını engellemeye çalışan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen aile bireylerine sağlık ekipleri müdahale etti. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda evin ikinci katındaki eşyalar tamamen yandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Perdenin tutuşmasıyla ev yandı: Eşyalar kül oldu! | Video 00:57
Perdenin tutuşmasıyla ev yandı: Eşyalar kül oldu! | Video 03.09.2025 | 16:48
Şanlıurfa’da halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı kamerada | Video 00:57
Şanlıurfa’da halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı kamerada | Video 03.09.2025 | 15:59
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video 09:18
Tarihin en büyük kaçak pırlanta operasyonu! İşte Kapalıçarşı operasyonunun perde arkası... | Video 03.09.2025 | 15:41
Benzin döküp evi ateşe verdi, oturup yangını izledi! | Video 03:07
Benzin döküp evi ateşe verdi, oturup yangını izledi! | Video 03.09.2025 | 15:34
Otogarda dehşet dolu dakikalar! Baba kızına tüfekle ateş etti | Video 01:32
Otogarda dehşet dolu dakikalar! Baba kızına tüfekle ateş etti | Video 03.09.2025 | 14:04
İzmir’de babaanne torununa böyle şiddet uyguladı! Görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alındı | Video 00:55
İzmir'de babaanne torununa böyle şiddet uyguladı! Görüntüler ortaya çıkınca gözaltına alındı | Video 03.09.2025 | 12:01
Şanlıurfa’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 02:08
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! | Video 03.09.2025 | 09:37
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıkmıştı: 6 şüpheli tutuklandı | Video 05:34
Sürpriz yumurtalardan bile uyuşturucu çıkmıştı: 6 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2025 | 09:31
Malatya’da alt geçitte zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 00:50
Malatya'da alt geçitte zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 03.09.2025 | 09:13
Bursa’da korku dolu anlar kamerada: Yangından kaçmak için 3. kattan böyle atladılar! | Video 01:07
Bursa'da korku dolu anlar kamerada: Yangından kaçmak için 3. kattan böyle atladılar! | Video 03.09.2025 | 08:54
Kastamonu’daki orman yangınına müdahale havadan görüntülendi | Video 02:50
Kastamonu'daki orman yangınına müdahale havadan görüntülendi | Video 03.09.2025 | 08:33
İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti! 00:14
İBB yürüyen bantları söktü: Vatandaşlar isyan etti! 03.09.2025 | 07:35
Evli eski manken Güzide Duran ve sevgilisi Fikret Orman dudak dudağa böyle görüntülendi 00:06
Evli eski manken Güzide Duran ve sevgilisi Fikret Orman dudak dudağa böyle görüntülendi 03.09.2025 | 07:30
Samsunspor taraftarına silahlı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:48
Samsunspor taraftarına silahlı saldırı olayında yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02.09.2025 | 16:01
Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video 09:02
Aşırı meyveden rahatsızlanan 200 kiloluk ayıya tomografi çekildi | Video 02.09.2025 | 15:51
Kayseri’de bina görevlisi defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! O cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:47
Kayseri'de bina görevlisi defalarca bıçaklanarak öldürülmüştü! O cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.09.2025 | 15:51
Suç örgütüne yönelik operasyon firarileri saklandıkları bağ evinde yakalandı | Video 00:14
Suç örgütüne yönelik operasyon firarileri saklandıkları bağ evinde yakalandı | Video 02.09.2025 | 15:50
Beşiktaş’ta öldürdüğü bebeğini çöpe atıp alışverişe giden cani annenin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:58
Beşiktaş'ta öldürdüğü bebeğini çöpe atıp alışverişe giden cani annenin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.09.2025 | 15:01
Arkasından yaklaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü! Korkunç cinayet kamerada | Video 00:56
Arkasından yaklaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü! Korkunç cinayet kamerada | Video 02.09.2025 | 14:42
Mersin’de erkek arkadaşı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Hira’nın annesi: Arabada katletmişler! | Video 03:45
Mersin'de erkek arkadaşı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Hira'nın annesi: "Arabada katletmişler!" | Video 02.09.2025 | 14:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY