Video Yaşam Peruk taktırarak özür diletmişti! Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı | Video
Peruk taktırarak özür diletmişti! Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı | Video

Peruk taktırarak özür diletmişti! Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı | Video

04.11.2024 | 11:00

Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltının, peruk taktırılarak "Cem Abi'den özür dilerim" videosu çektirilen kişinin şikayeti üzerine gerçekleştiği iddia edildi.

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