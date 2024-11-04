Peruk taktırarak özür diletmişti! Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı | Video
Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltının, peruk taktırılarak "Cem Abi'den özür dilerim" videosu çektirilen kişinin şikayeti üzerine gerçekleştiği iddia edildi.
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