Petrol istasyonunda korku dolu anlar! Ayağı gaza basılı kalınca traktörle pompayı yıktı | Video

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanı, park etmek için direksiyonuna geçtiği traktör ile pompaya çarptı. Korku dolu anların yaşandığı kazada herhangi bir patlama yaşanmazken tedirgin eden anlar an be an kameraya yansıdı.