Video Yaşam Pideye ilginç isim. Şaka maksatlı konulan 'korona pidesi' ismi, halk arasında yayılınca pidenin ismi 'Korona' kaldı | Video

Pideye ilginç isim. Şaka maksatlı konulan 'korona pidesi' ismi, halk arasında yayılınca pidenin ismi 'Korona' kaldı | Video

Pideye ilginç isim. Şaka maksatlı konulan 'korona pidesi' ismi, halk arasında yayılınca pidenin ismi 'Korona' kaldı | Video
25.04.2021 | 15:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Halk otobüsü şoföründen duygulandıran davranış. İftar yemeğini yolcu ile paylaştı | Video 03:35
Halk otobüsü şoföründen duygulandıran davranış. İftar yemeğini yolcu ile paylaştı | Video 25.04.2021 | 15:53
Vahşice öldürülen yaşlı adamın para için cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 03:33
Vahşice öldürülen yaşlı adamın para için cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 25.04.2021 | 15:29
Pideye ilginç isim. Şaka maksatlı konulan 'korona pidesi' ismi, halk arasında yayılınca pidenin ismi 'Korona' kaldı | Video 01:49
Pideye ilginç isim. Şaka maksatlı konulan 'korona pidesi' ismi, halk arasında yayılınca pidenin ismi 'Korona' kaldı | Video 25.04.2021 | 15:29
Çalışmaları izleyen arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Arnavutköy’de feci yangın: 4 ölü | Video 01:08
Çalışmaları izleyen arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Arnavutköy’de feci yangın: 4 ölü | Video 25.04.2021 | 15:29
Bursa'da hareketli dakikalar. Handa 3 kişiyi gördüm dedi, polisi alarma geçirdi | Video 02:28
Bursa'da hareketli dakikalar. Handa 3 kişiyi gördüm dedi, polisi alarma geçirdi | Video 25.04.2021 | 15:29
Baharla birlikte Benekli Semenderler ortaya çıkmaya başladı | Video 01:35
Baharla birlikte Benekli Semenderler ortaya çıkmaya başladı | Video 25.04.2021 | 14:21
Su altından yükselen minare manzarasıyla mest ediyor | Video 00:59
Su altından yükselen minare manzarasıyla mest ediyor | Video 25.04.2021 | 14:21
Silah imal edip satıyorlardı! Suçüstü yakalandılar | Video 02:18
Silah imal edip satıyorlardı! Suçüstü yakalandılar | Video 25.04.2021 | 14:50
Bir ayda 7 iş yerini soydu! Kamera görüntülerinden yakalandı | Video 00:38
Bir ayda 7 iş yerini soydu! Kamera görüntülerinden yakalandı | Video 25.04.2021 | 14:52
“İsterse Emniyet Müdürlüğü gelsin” demişti! Aynı gün gözaltına alındı | Video 00:03
“İsterse Emniyet Müdürlüğü gelsin” demişti! Aynı gün gözaltına alındı | Video 25.04.2021 | 14:32
Bursa’da ramazan davulcusundan mahalleliye resital | Video 03:22
Bursa’da ramazan davulcusundan mahalleliye resital | Video 25.04.2021 | 12:46
3 kilometre takip ettiği kadını böyle gasp etti | Video 01:22
3 kilometre takip ettiği kadını böyle gasp etti | Video 25.04.2021 | 12:23
Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın | Video 00:45
Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın | Video 25.04.2021 | 12:23
Hem kısıtlamayı ihlal ettiler hem sosyal mesafeyi | Video 00:48
Hem kısıtlamayı ihlal ettiler hem sosyal mesafeyi | Video 25.04.2021 | 11:52
Ön plakası olmayan ciple yakalandı, Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam dedi polisle tartıştı | Video 02:44
Ön plakası olmayan ciple yakalandı, "Aracımda 1 trilyon var burada bırakamam" dedi polisle tartıştı | Video 25.04.2021 | 11:34
Conkbayırı’nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi | Video 01:36
Conkbayırı’nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi | Video 25.04.2021 | 11:34
12 bin kilometreden geldi, Küçükçekmece’de soygun yaptı | Video 00:49
12 bin kilometreden geldi, Küçükçekmece’de soygun yaptı | Video 25.04.2021 | 10:58
Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı | Video 01:02
Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı | Video 25.04.2021 | 10:44
Kadıköy’deki 30 bin liralık motosiklet hırsızlığında iki aşamalı yöntem | Video 02:14
Kadıköy’deki 30 bin liralık motosiklet hırsızlığında iki aşamalı yöntem | Video 25.04.2021 | 10:44
İstanbul’da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü | Video 00:33
İstanbul’da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü | Video 25.04.2021 | 10:39

Kütahya’da pandemi dönemi sırasında bir işletme çıkarttığı yeni ramazan pidesine verdiği isimle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şaka maksatlı konulan 'korona pidesi' ismi, halk arasında yayılınca pidenin ismi 'Korona' kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Korona pidesinin hikayesini anlatan Kütahya Halk Ekmek işletmecisi Yusuf Sarıkoç, "Korona pidelerimizin ünü sosyal medya sayesinde hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Biz geçen sene Ramazan ayında farklı bir çeşit pide yapalım istedik ve bu pideyi yaptık. Pide normal bir pidenin iki katı boyutunda yumurtalı ve bol susamlıdır. Pidenin adı ne olsun diye düşünürken korona olsun şeklinde şakalar yaptık. Almaya gelenlere de şaka maksatlı bunu yiyen korona olmuyor dedik. Şakalaşırken pidenin adı korona kaldı. Geçen sene pideye talep çoktu. Müşterilerimiz unutmamış bu sene de istediler. Bu sene de ürettik. Tahinli, çörek otlu şeklinde çeşitlerini de çıkardık. Ünü Afyonkarahisar'a kadar yayıldı pidemizin. Kütahya'ya malzeme getiren nakliyeciler bu pidelerden dönüşte alıp götürüyor. Günde 100-150 civarı korona pidesi satıyoruz. Özel sipariş üzerine üretimler yaptığımız için telefonlarımız susmaz oldu. Pidemiz örtülü vaziyette 3 gün kurumuyor, yumuşacık kalıyor. Pidemizden yapılan tostlar da çok hoş oluyor" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA