Piiz grubu üyesi Mehmet Dudarık’a konser sonrası yumruklu saldırı! Yoğun bakımda, durumu kritik | Video
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Ankara'da, Piiz isimli rock müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık'a (38) yumrukla saldırıp ağır yaralayan B.K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "15.12.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında verdikleri konser sonrası Piiz grubu üyesi müzisyen M.D.'yi, arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle çıkan tartışmada darp eden B.K.K. adlı şahıs, 16.12.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Müzisyen M.D.'nin ise hastanede tedavisine devam edilmektedir" denildi.