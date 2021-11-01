Pişkin hırsız şaşırttı! Dükkan sahibinin şikayetçi olması gereken yerde kendi şikayetçi oldu

Diyarbakır’da bir berber dükkanının klima hortumlarını gündüz saatlerinde çalan hırsız pişkinliğiyle pes dedirtti. Hırsızlık yapan kişi işletme sahibinden şikayetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bilal Daş'a ait bir berber dükkanında klima hortumlarını ve kablolarını gündüz vakti çalmaya çalışan G.G. (25), çıkarttığı seslerle işletme sahibinin dikkatini çekti. Kameradan çevreye bakan işletme sahibi Bilal Daş, klima motorunun etrafında birinin olduğunu fark etti. Koşarak şahsı yakalayan Daş, klima hortum ve kablolarını söktüğünü fark etti. Şahsı yakalayarak polisi arayan Daş, hırsızı polislere teslim etti. Gözaltına alınarak karakola götürülen şahıs pişman olduğunu dile getirmesiyle işletme sahibi şikayetinden vazgeçti. İş yerine dönen Daş, polis ekipleri tarafından aranarak şahsın kendisinden şikayetçi olduğunu duyunca şoka uğradı. Karakola giden Daş, G.G.'yi darp ettiği iddiasıyla ifadesi alındı. İşletmeci, şahsın kaçmaya çalıştığı için yere yatırdığını ifadesinde yer vererek G.G.'den vazgeçtiği şikayetinin devam ettirilmesini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Çıkarıldığı mahkemelerce daha öncede denetim serbestliği olan şahıs G.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.İşletme sahibi Bilal Daş, suçüstü yakaladığı şahsın pişmanlığını dile getirmesinden dolayı şikayetinden vazgeçtiğini fakat karakoldan çıkar çıkmaz şahsın kendisinden şikayetçi olduğunu ve bu olaya şaşırdığını kaydetti. Daş, "Hafta içi sabah saatlerinde iş yerimde kahvaltı yapıyordum, demir sesleri geldi. Güvenlik kameralarından bakalım dedik, kamera kayıtlarına bakarken o esnada klima motorlarının parçalarını sökmeye çalışıyordu. O esnada bizde geldik buraya, hırsızı yakaladık ve yere yatırdık. Polisi aradık, geldi incelemelerde bulundu sonra, kelepçesini takarak karakola götürdü. Sonra ben de karakola geçtim, karakola geçtikten sonra çocuğun denetimli serbestliği varmış, onu öğrendik ve pişman da olduğunu söyleyerek yalvardı yakardı. Şikayetçi olmayacağız dedik, daha sonra polis beni aradı, çocuk senden şikayetçi oluyor dedi. O şikayetçi olunca mecburen biz de şikayetçi olduk. Biz şikayetçi olunca direkt denetimli serbestliği olduğundan dolayı aynı gün cezaevine girdi. Polis gelene kadar onu biz burada mecburen kaçmasını engellemek için yere yatırdık. O da 'beni darp etti' demiş, darp raporu almış ve bizden şikayetçi olmuş. Yani hırsızı yakalayınca bizden şikayetçi oluyorlarmış, kim şaşırmaz ki böyle bir duruma. Bir kere daha klima motorlarını sökmeye gelmişlerdi, ama bir şey yapamadan gitmişlerdi. Sesleri duyan komşular sağ olsun, bağırıp çağırmışlar, onlar gitmişlerdi. İlk defa başımıza geliyor böyle bir olay. Hele ki şikayetçi olan bir hırsız bu herhalde herkesin başına gelmemiştir diye düşünüyorum" dedi.