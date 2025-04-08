Pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklerken cep telefonu kamerası ile kaydedildi | Video
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de yaşanan tavuk döner zehirlenmesinin ardından Sapanca’da bir dönercinin, pişmiş dönerin üzerine çiğ tavuk eklediği anlar cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımın ardından harekete geçen ekipler dönerden numune alarak teste gönderdi.
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