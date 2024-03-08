Piyasa değeri 35 milyon lira! Kaçak ilaçlarla yakalandılar | Video
İstanbul’da piyasa değeri 35 milyon lira olan ve "Kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, hpv, romotait, atrit" hastalıklarının tedavisinde kullanılan 328 bin 632 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
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