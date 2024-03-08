Video Yaşam Piyasa değeri 35 milyon lira! Kaçak ilaçlarla yakalandılar | Video
Piyasa değeri 35 milyon lira! Kaçak ilaçlarla yakalandılar | Video

Piyasa değeri 35 milyon lira! Kaçak ilaçlarla yakalandılar | Video

08.03.2024 | 10:45

İstanbul’da piyasa değeri 35 milyon lira olan ve "Kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, hpv, romotait, atrit" hastalıklarının tedavisinde kullanılan 328 bin 632 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi'ndeki bir iş yerinde yasa dışı yollarla ülkemize getirilen kaçak ilaçlar olduğunu tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Koliler içerisinde gizlenmiş şekilde ve özel saklama koşullarına uymayacak biçimde muhafaza edilen piyasa değeri 35 milyon lira olan ve "Kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, hpv, romotait, atrit" hastalıklarının tedavisinde kullanılan 328 bin 632 adet ilaç ele geçirildi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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