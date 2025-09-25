'Polis çağır' dedi, 9 bin lira ceza yedi! Sultangazi'de sürücülerin ters yön tartışması kamerada | Video
Sultangazi'de sokakta tek yön tabelası olmasına rağmen ters yönde ilerlediği iddia edilen minibüs şoförü, kendisine 'Polisi çağıracağım' diyen otomobil sürücüsüyle tartıştı. Olay sonrası harekete geçen ekipler 'Polis çağır sıkıntı yok' diyen minibüs şoförüne 'Ters yönde araç kullanmaktan' 9 bin 267 lira para cezası kesti.
