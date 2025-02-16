Video Yaşam Polis memuru eski kayınpederini vurmuştu: Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video
Polis memuru eski kayınpederini vurmuştu: Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video

Polis memuru eski kayınpederini vurmuştu: Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video

16.02.2025 | 08:41

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurunun, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski kayınpederini silahla öldürüp bacanağını yaraladığı olayın ardından bölgede yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Videoyu çeken kişi o anları, "Gözümüzün önünde adamı vurdular, yığıldı. 6-7 ateş etti, öldü adam" ifadeleri ile kaydetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, yaklaşık 5 yıl önce boşandı. Çocuklarını görmek için Adapazarı'na gelen H.D., eski kayınpederi Yaşar Türkel (60) ve eski bacanağı İ.A. ile tartışmaya başladı. H.D., tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki silah ile sokak ortasında Yaşar Türkel ve İ.A.'yı vurdu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Türkel, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanan H.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İ.A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRMIŞ: OLAYIN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA
Öte yandan, polis memurunun sokak ortasında tartıştıktan sonra eski kayınpederi ile bacanağına kurşun yağdırdığı olayın ardından bölgede yaşanan panik ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Videoyu çeken kişi o anları, "Gözümüzün önünde adamı vurdular, yığıldı. 6-7 ateş etti, öldü adam" ifadeleri ile kaydetti.

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