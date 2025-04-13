Polis, uygulama noktasını görünce geri geri kaçan aracı koşarak böyle yakaladı | Video
Aksaray’da uygulama noktasını görünce aracını sağa çekip geri geri kaçmak isteyen sürücüyü polis memuru koşarak yakaladı. Kaçacak yeri kalmayan sürücü aracıyla uygulama noktasına çekilirken, sürücünün ehliyetinin olmadığı, kısa süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
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