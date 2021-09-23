Polis, uygulamadan kaçmak isteyen motosikleti elleriyle durdurdu | Video

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis memuru, uygulama noktasından kaçmak isteyen bir motosikleti elleriyle durdurdu. O anlar MOBESE kamerası ile saniye saniye görüntülenirken gözaltına alınan motosiklet sürücüsünün üzerinden çok sayıda uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 02.30 sıralarında Anadolu Caddesi ile Maltepe Caddesi kesişiminde kurulan uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre trafikte hızla seyreden M.K. (32) idaresindeki 35 KYS 29 plakalı motosikletten şüphelenen polis ekipleri, uygulama noktasında araç depolaması yaparak motosiklet sürücüsünün yavaşlamasını sağladı. Bu sırada polisin dur ihtarına uymayıp hızlanarak kaçmaya yeltenen sürücüyü bir polis memuru tutmaya çalıştı. Uygulama noktasındaki başka bir polis memuru ise motosikleti arkadan tutarak araç ve sürücüsünün kaçmasına engel oldu.

O ANLAR MOBESE KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan olay, cadde üzerinde bulunan MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde depolama yapılan aracın arkasından kaçmaya çalışan motosiklet, polisin motosikleti yakalamak için verdiği çaba ve kaçmaya çalışan sürücünün yakalandığı anlar yer aldı.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli M.K.'nin yapılan üst aramasında ise, 6.27 gram metamfetamin maddesi ile 112 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.