Polise yakalanmamak için seyir halindeki araçtan uyuşturucu maddeyi böyle attı | Video
Ankara’nın Çankaya ilçesinde uygulama yapan yunus ekiplerinin incelemesine takılan zehir taciri kıskıvrak yakalandı. Uygulamayı fark eden zehir tacirinin, seyir halindeki aracın kapısını açarak yanında bulunan uyuşturucu madde ve hassas teraziyi attığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.
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