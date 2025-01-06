Polise yakalanmamak için seyir halindeki araçtan uyuşturucu maddeyi böyle attı | Video 06.01.2025 | 08:41 Ankara’nın Çankaya ilçesinde uygulama yapan yunus ekiplerinin incelemesine takılan zehir taciri kıskıvrak yakalandı. Uygulamayı fark eden zehir tacirinin, seyir halindeki aracın kapısını açarak yanında bulunan uyuşturucu madde ve hassas teraziyi attığı anlar araç içi kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Ankara Narkotik Şube Müdürlüğünün yaptığı analizler neticesinde belirlenen bölgelerde yunus ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Narkotik vaka analiz sistemi verileri ışığında, Çankaya ilçesi Doğukent Bulvarı'nda yapılmakta olan uygulamayı fark eden ticari taksi içerisindeki zehir taciri, aracın kapısını açarak yanında bulunan uyuşturucu madde ve hassas teraziyi attı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde araç içerisinden atılan uyuşturucu ve hassas terazi fark edilerek aracı durduruldu. Taksi içerisindeki zanlı gözaltına alınarak Ankara Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi.