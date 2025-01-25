Polisin uygulamalarını deşifre eden 11 şahıs yakalanıp işlem yapıldı | Video
Mersin'in Anamur ilçesinde polislerin bulunduğu uygulama noktalarının fotoğraflarını çekerek gruplardan paylaşarak deşifre ettiği iddia edilen 11 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı.
Mahkemeye çıkartılan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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