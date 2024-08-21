Polisle yaşadığı silahlı çatışmanın ardından yakalanan şahıs tutuklandı | Video
Eskişehir'de bir inşaatta görevli gece bekçisini silahla yaraladıktan sonra kendisini eve kapatarak havaya ateş eden ve polis ekipleriyle yaşadığı silahlı çatışma ve kovalamaca sonucunda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayda bıçakla kendisini yaraladıktan sonra yakalanan Baran Y., Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:06
İzmir'de suç örgütüne şafak operasyonu: 16 gözaltı | Video 21.08.2024 | 14:15
03:19
06:35
00:55
Karaman’da hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video 21.08.2024 | 13:53
02:11
03:45
01:41
Elazığ'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu | Video 21.08.2024 | 12:39
00:29
02:02
01:34
Beylikdüzü E-5’te yağış sonrası zincirleme kaza: 2 yaralı | Video 21.08.2024 | 12:24
02:14
00:41
Sinop’ta silah kaçakçılarına operasyon | Video 21.08.2024 | 11:27
00:29
02:00
00:18
İstanbul Sultangazi'de "Polisiz" yalanıyla 232 bin liralık dolandırıcılık 21.08.2024 | 11:10
06:37
01:58
02:25
01:33
Adana'da 32 uyuşturucu satıcısı tutuklandı | Video 21.08.2024 | 10:50