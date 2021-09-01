Video Yaşam Polisten otopark parası isteyen değnekçi böyle yakalandı | Video

Polisten otopark parası isteyen değnekçi böyle yakalandı | Video

Polisten otopark parası isteyen değnekçi böyle yakalandı | Video
01.09.2021 | 09:35

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu düzenledi. Sivil trafik ekiplerinden otopark ücreti isteyen bir şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sivil araçla Gümüşsuyu'nda park etmek isteyen polis ekiplerinin yanına gelen bir şahıs, otopark ücreti istedi. Değnekçilik yaptığı tespit edilen S.S. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, adli işlemleri yapılmak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.

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