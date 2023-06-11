Video Yaşam Popocatepetl Yanardağı'nda 3 yeni patlama | Video
Popocatepetl Yanardağı'nda 3 yeni patlama | Video

Popocatepetl Yanardağı'nda 3 yeni patlama | Video

11.06.2023 | 00:43

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 3 yeni patlamanın daha gerçekleştiği bildirildi.

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