Porsuk Çayı’na düşen kadını ‘can simidi’ atarak böyle kurtardılar
Eskişehir’de başının dönmesi sonucu Porsuk Çayı’na düşen kadın, çevredeki vatandaşların attığı can simidi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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