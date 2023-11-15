Video Yaşam Porsuk Çayı’na düşen kadını ‘can simidi’ atarak böyle kurtardılar
Porsuk Çayı’na düşen kadını ‘can simidi’ atarak böyle kurtardılar

Porsuk Çayı’na düşen kadını ‘can simidi’ atarak böyle kurtardılar

15.11.2023 | 23:24

Eskişehir’de başının dönmesi sonucu Porsuk Çayı’na düşen kadın, çevredeki vatandaşların attığı can simidi ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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