Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı | Video

Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 20 seviyesinde olduğu görüldü. Araç yoğunluğunun az olduğu ve araç seyrinin rahat sağlandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.

Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 20 seviyesinde olduğu görüldü. Araç yoğunluğunun az olduğu ve araç seyrinin rahat sağlandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.