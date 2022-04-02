Video Yaşam Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı | Video
Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı | Video

Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı | Video

02.04.2022 | 10:32

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Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 20 seviyesinde olduğu görüldü. Araç yoğunluğunun az olduğu ve araç seyrinin rahat sağlandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.

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Ramazan ayının ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 20 seviyesinde olduğu görüldü. Araç yoğunluğunun az olduğu ve araç seyrinin rahat sağlandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.

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