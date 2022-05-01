Video Yaşam Ramazan programı adı altında skandal görüntülere tepki yağdı! | Video
Ramazan programı adı altında skandal görüntülere tepki yağdı! | Video

Ramazan programı adı altında skandal görüntülere tepki yağdı! | Video

01.05.2022 | 01:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ramazan programı adı altında skandal görüntülere tepki yağdı! | Video 00:49
Ramazan programı adı altında skandal görüntülere tepki yağdı! | Video 01.05.2022 | 01:04
Seyyar satıcının kitapları böyle çalındı | Video 01:11
Seyyar satıcının kitapları böyle çalındı | Video 30.04.2022 | 16:30
Maltepe’de minibüs alev alev yandı | Video 03:40
Maltepe'de minibüs alev alev yandı | Video 30.04.2022 | 14:18
Esenyurt’ta markete ait depoda yangın | Video 01:08
Esenyurt'ta markete ait depoda yangın | Video 30.04.2022 | 14:38
Kocaeli’de feci kaza! Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:28
Kocaeli'de feci kaza! Kamyonet ile halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 30.04.2022 | 14:53
Esenler’de yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı, o anlar kamerada | Video 01:10
Esenler'de yola fırlayan çocuğa minibüs çarptı, o anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 14:17
İstanbul Tuzla’daki patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 06:50
İstanbul Tuzla'daki patlamanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 30.04.2022 | 14:01
Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı’ya böyle seslendi Hocam seni yaradana kurban olayım ben 01:31
Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı'ya böyle seslendi "Hocam seni yaradana kurban olayım ben" 30.04.2022 | 13:10
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi | Video 04:48
Dünyaca ünlü sahilde deniz kestaneleri koloni olarak görüntülendi | Video 30.04.2022 | 12:21
Bursa’da takla atan otomobilde can pazarı: 4 yaralı | Video 01:03
Bursa'da takla atan otomobilde can pazarı: 4 yaralı | Video 30.04.2022 | 12:21
Karabük’te şişecam işletmesinde korkutan yangın! | Video 00:52
Karabük'te şişecam işletmesinde korkutan yangın! | Video 30.04.2022 | 12:21
Basketbol maçı yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in eğlenceli anları: Böyle güzel rakip olabilir mi? | Video 00:34
Basketbol maçı yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in eğlenceli anları: "Böyle güzel rakip olabilir mi?" | Video 30.04.2022 | 12:46
İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 03:43
İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 12:03
İstanbul’da kaçak sigara operasyonu | Video 00:25
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu | Video 30.04.2022 | 11:25
Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu! | Video 01:16
Ankara’nın hanım ağası iş başında! Fuhuş, uyuşturucu, silah kaçakçılığı... Dolandırıcılık yaparken bacağından oldu! | Video 30.04.2022 | 11:24
Kadıköy’de minibüs şoforü tartıştığı tır şoförünü yumrukladı! O anlar kamerada | Video 00:41
Kadıköy'de minibüs şoforü tartıştığı tır şoförünü yumrukladı! O anlar kamerada | Video 30.04.2022 | 11:12
Tekirdağ’da korkutan yangın... Metruk ev alev alev yandı! | Video 03:34
Tekirdağ'da korkutan yangın... Metruk ev alev alev yandı! | Video 30.04.2022 | 10:30
Arnavutköy’de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 00:57
Arnavutköy'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 30.04.2022 | 10:21
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 01:36
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 30.04.2022 | 10:18
Eyüpsultan’da feci kaza; minibüs taksinin üstüne devrildi | Video 01:17
Eyüpsultan'da feci kaza; minibüs taksinin üstüne devrildi | Video 30.04.2022 | 10:07

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan programı adı altında düzenlediği etkinlikteki akılamaz görüntüler şoke etti. Sosyal medyada da tepkilere neden olan görüntülerde yarı çıplak dansçı eşliğindeki etkinlik pes dedirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA