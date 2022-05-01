Ramazan programı adı altında skandal görüntülere tepki yağdı! | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan programı adı altında düzenlediği etkinlikteki akılamaz görüntüler şoke etti. Sosyal medyada da tepkilere neden olan görüntülerde yarı çıplak dansçı eşliğindeki etkinlik pes dedirtti.