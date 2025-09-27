Video Yaşam Reklam panosu direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı | Video
27.09.2025 | 11:55

Batman'da reklam panosu direğine çarpan otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi'nde sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, reklam panosu direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

