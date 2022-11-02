Video Yaşam Restore edilen Şeyh Şab’an-ı Veli Camii, 2 yıl aranın ardından ibadete açıldı | Video
Restore edilen Şeyh Şab’an-ı Veli Camii, 2 yıl aranın ardından ibadete açıldı | Video

Restore edilen Şeyh Şab’an-ı Veli Camii, 2 yıl aranın ardından ibadete açıldı | Video

02.11.2022 | 17:49

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Kastamonu'daki Şeyh Şab’an-ı Veli Külliyesi içerisinde bulunan Hz. Pir Şeyh Şab’an-ı Veli Camii ibadete açıldı.

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