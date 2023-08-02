Video Yaşam Rizeli vatandaşın "Kendime uygun hanım arıyorum" pankartı görenleri hem şaşırtıyor hem güldürüyor | Video
Rizeli vatandaşın

Rizeli vatandaşın "Kendime uygun hanım arıyorum" pankartı görenleri hem şaşırtıyor hem güldürüyor | Video

02.08.2023 | 10:16

Rize’nin Kalkandere ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki 9 evlat sahibi Salih Aycibin'in vefat eden eşinin ardından eş bulabilmek için bulduğu pankartlı çözüm görenleri hem şaşırtıyor hem de güldürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde yaşayan ve 'Mirzab Ağa' olarak bilinen Salih Aycibin, 18 ay önce eşini trafik kazasında kaybetti. Eşinin ölümünün ardından Aycibin, tekrardan evlenmek için eş adayı bulmaya çalıştı. Araya aracı sokarak görücü usulü evlenmeye de çalışan Aycibin sonuç alamadı. Daha sonrasında evlenebilmek için çare olarak yol kenarında bulunan evinin yola bakan duvarına "Rabbim kimsenin devranını bozmasın, âmin. Kendime uygun bir hanım arıyorum. Allah rızası için bana yardımcı olur musunuz?" yazılı pankart astı. Asılan pankartı gören vatandaşlar evin önünde çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başlayınca Salih Aycibin, bir anda ilgi odağı haline geldi. Bu durum Salih Aycibin'e eş adayı bulmak konusunda büyük katkı sağladı fakat Aycibin şuana kadar ki eş adaylarının hiçbirini beğenmedi.

"KENDİME KARI ARIYORUM"
Evlenmek için gelen adaylar arasında kriterlerine uygun biri olmadığını ve arayışının devam ettiğini ifade eden Salih Aycibin, "Benim hanımıma yolun üzerinde araba çarptı. Rahmetlik oldu. Ondan sonra karısız kaldım. Karıya ihtiyacım var. Bu sefer kime diyeceğim 'Bana karı bul' diye. Böyle bir pankart astım buraya. Ondan sonra kendi kendine iş gelir. Çok arayan hanımlar oldu. Bende temiz bir hanım arıyorum. İmanlı birisi olacak. 60-70 kilo arası olacak azami 80 olacak. 150 kiloluk karı bana lazım değil. Aracı olanlar vardı. Onlar da bana 'Sen seçicisin' gibi kelimeler kullandı. Bizde para sıkıntısı yok. Bana imanlı bir karı bulursanız dua ederim size. 60-70 yaşındaki karıyı ne yapacağım. İmanlı olacak bu bir ikincisi de güzel bir hanım olacak. Leş gibi bir hanım istemiyorum. Çocuk edebilen bir hanım olursa o daha güzel. 40-45 yaş arası olsa güzel olur. Benim sağlığım yerinde. Amacım güzel bir yuva kurmak. İnanıyorum ki olacak. Pankarttan sonra 100 tane karı aradı ama hiçbiri uymadı" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da 3 bin 221 olayda 145 şüpheli tutuklandı | Video 00:38
Diyarbakır’da 3 bin 221 olayda 145 şüpheli tutuklandı | Video 02.08.2023 | 11:35
Tuzla’da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 03:43
Tuzla'da hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 02.08.2023 | 11:31
Zehir taciri karı koca uyuşturucu teslimatı yaparken suçüstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 02:01
Zehir taciri karı koca uyuşturucu teslimatı yaparken suçüstü yakalandı! O anlar kamerada | Video 02.08.2023 | 11:33
Sultangazi’de kemerli kavga kamerada | Video 01:46
Sultangazi'de kemerli kavga kamerada | Video 02.08.2023 | 10:33
Trafik magandası tır sürücüsü kamerada | Video 01:15
Trafik magandası tır sürücüsü kamerada | Video 02.08.2023 | 11:07
Dolmuş sürücüsünü öldürdü, yakalanmamak için bıyık bıraktı, saçını kesti | Video 00:30
Dolmuş sürücüsünü öldürdü, yakalanmamak için bıyık bıraktı, saçını kesti | Video 02.08.2023 | 11:07
Babasını çöp evde ölüme terk edilmiş halde buldu: Ölmeden annemin helvasını dağıtacağım | Video 05:56
Babasını çöp evde ölüme terk edilmiş halde buldu: "Ölmeden annemin helvasını dağıtacağım" | Video 02.08.2023 | 09:44
Rizeli vatandaşın Kendime uygun hanım arıyorum pankartı görenleri hem şaşırtıyor hem güldürüyor | Video 07:30
Rizeli vatandaşın "Kendime uygun hanım arıyorum" pankartı görenleri hem şaşırtıyor hem güldürüyor | Video 02.08.2023 | 10:16
SON DAKİKA: Bayrampaşa’da iş merkezinde yangın! | Video 00:33
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! | Video 02.08.2023 | 10:15
Canlı yayında fabrikada yaşanan patlama kameraya böyle yansıdı | Video 00:46
Canlı yayında fabrikada yaşanan patlama kameraya böyle yansıdı | Video 02.08.2023 | 09:44
Fabrikada feci ölüm! Forkliftin geri manevrasıyla sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 00:34
Fabrikada feci ölüm! Forkliftin geri manevrasıyla sıkışan işçi hayatını kaybetti | Video 02.08.2023 | 09:43
Doğalgaz yüklü kamyon uçurumdan yuvarlandı | Video 02:45
Doğalgaz yüklü kamyon uçurumdan yuvarlandı | Video 02.08.2023 | 09:59
Otoyol gişelerine çarpan tır alev alev yandı: 2 yaralı | Video 00:52
Otoyol gişelerine çarpan tır alev alev yandı: 2 yaralı | Video 02.08.2023 | 09:53
’U’ dönüşü yapan otomobile çarpan motosikletli hayatını kaybetti | Video 02:04
'U' dönüşü yapan otomobile çarpan motosikletli hayatını kaybetti | Video 02.08.2023 | 09:52
Şile’de denizde bulunan top mermileri imha ediliyor | Video 04:41
Şile'de denizde bulunan top mermileri imha ediliyor | Video 02.08.2023 | 09:02
Şile’de denizde bulunan top mermilerinin imha anı kamerada | Video 00:25
Şile'de denizde bulunan top mermilerinin imha anı kamerada | Video 02.08.2023 | 09:35
Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi | Video 00:37
Turistin odasından çıkanlar otel çalışanlarını şaşkına çevirdi | Video 02.08.2023 | 09:01
Şile sahilde bulunan mühimmatlar imha ediliyor | Video 03:17
Şile sahilde bulunan mühimmatlar imha ediliyor | Video 02.08.2023 | 08:41
Süper Ay İstanbul’dan böyle görüntülendi | Video 01:15
Süper Ay İstanbul'dan böyle görüntülendi | Video 02.08.2023 | 08:41
Geceyi aydınlatan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı | Video 03:58
Geceyi aydınlatan yangın 8 saat sonra kontrol altına alındı | Video 02.08.2023 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA