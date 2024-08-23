Rum Ortodoks Mezarlığına çirkin saldırı... Tarihi mezarlık tahrip edildi

Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı’na sabah saatlerinde gelen mezarlık yetkilileri tarihi mezarlığı tahrip edilmiş halde buldu. Mezarlıkta kazı da yapıldığını gören yetkililer durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeklerde de uyuşukluk olduğunu tespit etti ve köpekler veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı yetkilileri durumla alakalı açıklamada bulundu.