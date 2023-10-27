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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu | Video

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu | Video

27.10.2023 | 11:07

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürütülen operasyonda Almanya'dan gelen bir yolcunun valizinde yapılan aramada, kanser ve şeker hastalığı tedavisinde kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 5 milyon lira değerinde 177 kutu ilaç ve 12 adet enjektör ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gümrük muhafaza ekiplerince Ekim ayında ülke çapında yürütülen farklı operasyonlarda milyonlarca lira değerinde kaçak ilaç ve elektronik sigara yakalandığı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yürütülen bir operasyonda kaçakçılıkla mücadele hedefleme çalışmaları kapsamında Almanya'dan gelen bir yolcunun mercek altına alındığı, yolcuyu ait valizlerin ekiplerce şüpheli tespit edilerek x-ray taramasından geçirildiği aktarıldı. Yapılan taramada şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine, valizlerin detaylı kontrol edilmek üzere açıldığında kedi mamaları içerisinde çeşitli tıbbi ilaç ve enjektör olduğu ortaya çıkarıldığı vurgulandı.

5 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KANSER İLACI YAKALANDI
Operasyonda kanser ve şeker hastalığı tedavisinde kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 5 milyon Türk Lirası değerinde 177 kutu ilaç ve 12 adet enjektör ele geçirildiği; olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Öte yandan açıklamada kaçakçılıkla mücadelede yurt genelinde yapılan operasyonlara ilişkin bilgiler de yer aldı. Edirne Kapıkule'de yapılan bir operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak amacıyla bir TIR'ın riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildiği; taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama için hangara alındığı vurgulandı. Aramada TIR'ın iç kısmında, dorsenin duvarı ile aynı görünüme sahip ve sonradan yapılmış olduğu belirlenen metal bir duvar oluşturulduğu; içerisinde gizlenmiş halde sporcular tarafından vücut geliştirme amaçlı kullanıldığı belirlenen ilaçlar bulundu. Söz konusu ilaçların yanı sıra Türkiye'de ithalatı ve satışı yasak olan elektronik sigaraların da tespit edildiği açıklandı.

ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU
Operasyonda 32 bin 655 adet vücut geliştirmede kullanılan cinste ilaç ve 25 bin 530 adet elektronik sigara ele geçirilirken, el konulan ilaç ve elektronik sigaraların piyasa değerinin ise yaklaşık 16 milyon Türk Lirası olduğu bildirildi. Olaya dair Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ekim ayı boyunca yasa dışı elektronik sigara ticaretine yönelik gümrük kapıları ile havalimanları ve deniz limanlarında Gümrük Muhafaza ekiplerince ardı ardına gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 552 bin 956 adet elektronik sigara cihazı, elektronik sigara aksamı ve sarf malzemesi ele geçirildi. Yaklaşık 22 milyon Türk Lirası değerinde elektronik sigara ile elektronik sigara aksam ve parçasına el konuldu" ifadelerine yer verildi.

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