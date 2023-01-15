Video Yaşam Sahil Güvenlik, 2022 yılında Çanakkale açıklarında bin 328 kaçak göçmen yakaladı | Video
Sahil Güvenlik, 2022 yılında Çanakkale açıklarında bin 328 kaçak göçmen yakaladı | Video

Sahil Güvenlik, 2022 yılında Çanakkale açıklarında bin 328 kaçak göçmen yakaladı | Video

15.01.2023 | 09:44

Çanakkale açıklarında yasa dışı göçmen kaçaklığına karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2022 yılında bin 328 kaçak göçmen yakaladı. 10 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık, Ezine, Eceabat ve bozcaada ilçesi açıklarında 2022 yılında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen tekne, lastik bot ve can salı içindeki toplam bin 328 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. 10 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise gözaltına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getiriliyor. Burada yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ediliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sahil Güvenlik, 2022 yılında Çanakkale açıklarında bin 328 kaçak göçmen yakaladı | Video 01:33
Sahil Güvenlik, 2022 yılında Çanakkale açıklarında bin 328 kaçak göçmen yakaladı | Video 15.01.2023 | 09:44
Düğün salonundan çıkışta uzun namlulu silahla saldırı | Video 05:32
Düğün salonundan çıkışta uzun namlulu silahla saldırı | Video 15.01.2023 | 09:05
Ormanda cesedi bulunmuştu, eski kız arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı | Video 01:38
Ormanda cesedi bulunmuştu, eski kız arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı | Video 15.01.2023 | 09:05
Taksicilere saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 04:30
Taksicilere saldıran şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi | Video 15.01.2023 | 08:37
SON DAKİKA! Elazığ’da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü | Video 01:30
SON DAKİKA! Elazığ'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü | Video 15.01.2023 | 08:44
Elazığ’daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:55
Elazığ’daki depremde panik anları güvenlik kamerasına yansıdı | Video 15.01.2023 | 08:36
Haliç’teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumali Aslan’ın cenazesi Adli Tıp’tan alındı | Video 02:02
Haliç'teki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumali Aslan'ın cenazesi Adli Tıp'tan alındı | Video 14.01.2023 | 16:37
22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu | Video 01:09
22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu | Video 14.01.2023 | 15:51
Kadıköy’de korkutan kaza: Yaşlı sürücünün yayaya çarpıp takla attığı anlar kamerada | Video 02:05
Kadıköy’de korkutan kaza: Yaşlı sürücünün yayaya çarpıp takla attığı anlar kamerada | Video 14.01.2023 | 15:13
Başörtülü spikere hakarete adli kontrol şartı | Video 05:21
Başörtülü spikere hakarete adli kontrol şartı | Video 14.01.2023 | 14:32
Gayrimenkul dolandırıcılığında yeni gelişme: 72 kişiden 38’i tutuklandı | Video 07:07
Gayrimenkul dolandırıcılığında yeni gelişme: 72 kişiden 38’i tutuklandı | Video 14.01.2023 | 13:19
Bolu’da sis kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı | Video 01:42
Bolu’da sis kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı | Video 14.01.2023 | 13:19
Esenyurt’ta silahlı, sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video 00:51
Esenyurt'ta silahlı, sopalı, yumruklu kavga kamerada | Video 14.01.2023 | 13:12
Tokat’ta tefecilere ‘son vade’ operasyonu: 7 tutuklu 02:00
Tokat’ta tefecilere ‘son vade’ operasyonu: 7 tutuklu 14.01.2023 | 12:19
Ürdünlü avukat 4 milyon 750 bin liralık yüzüğü dolandırıcılara kaptırdı 00:02
Ürdünlü avukat 4 milyon 750 bin liralık yüzüğü dolandırıcılara kaptırdı 14.01.2023 | 12:11
İstanbul Pendik’teki taşlı market soygunu kamerada 02:07
İstanbul Pendik’teki taşlı market soygunu kamerada 14.01.2023 | 12:08
Pendik’te marketi soyan hırsızın yakalandığı anlar güvenlik kamerasında | Video 02:23
Pendik'te marketi soyan hırsızın yakalandığı anlar güvenlik kamerasında | Video 14.01.2023 | 11:23
Öfkeli grubun taksi sürücüsünü darp ettikleri anlar kamerada | Video 00:22
Öfkeli grubun taksi sürücüsünü darp ettikleri anlar kamerada | Video 14.01.2023 | 11:08
Ordu’da tünelde otomobil yangını kamerada | Video 01:22
Ordu'da tünelde otomobil yangını kamerada | Video 14.01.2023 | 10:13
Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:30
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama | Video 14.01.2023 | 10:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA