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Sahte altın bilezik satmaya çalışanlara operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video

Sahte altın bilezik satmaya çalışanlara operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video

25.03.2025 | 12:46

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda, kuyumculara sahte altın bilezik satmaya çalışan 3 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

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Edinilen bilgilere göre Ankara'dan yola çıkan şebeke üyeleri; farklı illerdeki kuyumculara sahte altın bilezikleri satarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şebekenin kadın üyesi G.Y., dikkat çekmemek için sahte altınları bozduran kişi olarak Kırşehir'de iki kuyumcuyu daha dolandırdı. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.D.'yi kaçmak üzereyken il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3 tel örgü sahte altın bilezik, 5 adet 1 gramlık 24 ayar has altın, 2 adet 10 gramlık 24 ayar has altın ve 27 bin 750 TL ele geçirildi. Yapılan araştırmalar sonucu H.D.'nin G.Y. ile birlikte Denizli'den otobüsle Ankara'ya geldiği, burada M.T. ile buluştuğu tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, G.Y. ve M.T.'nin Aksaray'da olduğunu belirledi. Kırşehir ve Aksaray Emniyet Müdürlükleri'nin ortak operasyonuyla iki şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 5 tel örgü sahte altın bilezik, 6 adet 1 gramlık 24 ayar has altın, 4 adet 5 gramlık 24 ayar has altın, 28 adet 200 TL'lik banknot olmak üzere toplam 5 bin 600 TL, 1 altın görünümlü kadın kolyesi, 2 altın görünümlü küpe, 1 altın görünümlü bileklik, 10 farklı bankalara ait kredi kartı, 3 cep telefonu, 4 sim kart, 2 içime hazır uyuşturucu madde, 5 sentetik uyuşturucu hap ve 1 yasaklı bıçak ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 700 BİN TL
Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen malzemelerin yaklaşık değerinin 700 bin TL olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemler için Kırşehir'e getirildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.D., G.Y. ve M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, banka ve kuyumcuları hedef alan dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla 2024 Aralık ayından itibaren KAAN Uygulaması kapsamında özel güvenlik görevlileri, banka çalışanları ve kuyumcu esnafına yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Son üç ayda ise yapılan çalışmalar sayesinde toplam 16 dolandırıcılık olayının engellendiği öğrenildi.
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