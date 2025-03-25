Sahte altın bilezik satmaya çalışanlara operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonda, kuyumculara sahte altın bilezik satmaya çalışan 3 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi.
PİYASA DEĞERİ 700 BİN TL
Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen malzemelerin yaklaşık değerinin 700 bin TL olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemler için Kırşehir'e getirildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.D., G.Y. ve M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, banka ve kuyumcuları hedef alan dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla 2024 Aralık ayından itibaren KAAN Uygulaması kapsamında özel güvenlik görevlileri, banka çalışanları ve kuyumcu esnafına yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüyor. Son üç ayda ise yapılan çalışmalar sayesinde toplam 16 dolandırıcılık olayının engellendiği öğrenildi.
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