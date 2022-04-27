Video Yaşam Sahte dövizlerle suçüstü yakalandılar! İşte o paralar...
Sahte dövizlerle suçüstü yakalandılar! İşte o paralar...

Sahte dövizlerle suçüstü yakalandılar! İşte o paralar...

27.04.2022 | 11:23

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İstanbul’da düzenlenen “Sahte Para” operasyonunda değeri yaklaşık 15 milyon lira olan sahte döviz ele geçirildi.

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