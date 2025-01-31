Video Yaşam Sahte rapor soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi | Video
Sahte rapor soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi | Video

Sahte rapor soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi | Video

31.01.2025 | 08:33

Bartın'da gerçekleştirilen sahte rapor operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve bu sabah saat 09.00 sıralarında Bartın Adliyesi'ne getirilen 17 kişinin savcılıktaki ifade ve işlemleri tamamlandı. Savcılık tarafından 17 kişiden 8 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, 1 kişi tutuksuz yargılanmak üzere, 8 kişi de denetimli serbestlik şartıyla şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 8 kişinin yargılamasına yaklaşık 1 saat içerisinde başlanması bekleniyor.
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