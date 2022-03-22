Video Yaşam Sahtecilere peş peşe suçüstü! Sahte Covid-19 ilaçlarıyla yakalandılar... | Video
Sahtecilere peş peşe suçüstü! Sahte Covid-19 ilaçlarıyla yakalandılar... | Video

Sahtecilere peş peşe suçüstü! Sahte Covid-19 ilaçlarıyla yakalandılar... | Video

22.03.2022 | 11:01

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; üç farklı operasyonla “Sahtecilik” suçlarına karışan dokuz kişiyi yakaladı. Sahte “Polis” ve sahte “Asker” kimlikleri basarak satan bir kişi yakalandı. Bir adreste sahte Covid-19 ilaçları bulundu.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da üç farklı "Sahtecilik" operasyonu düzenledi. Bir kişinin Bağcılar İlçesi'nde sahte "Polis" ve "Asker" kimlikleri hazırlayıp para karşılığında sattığı saptandı.

Şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin bilgisayarının içerisinden sahte "Polis" ve sahte "Asker" kimlikleri başta olmak üzere farklı kamu kurumlarının kimlik tasarımlarının çizimleri de ele geçirildi. Ümraniye İlçesi'ndeki bir iş yerinde sahte ilaç kutularının ve bandrollerinin basımının yapıldığı ve sahte ilaç kutularının imal edildiği tespit edildi. Adreste altı kişi yakalandı. Yapılan aramalarda; farklı markalara ait 12 bin 585 adet sahte ilaç kutusu ele geçirildi. İş yeri Ümraniye İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.

47 BİN 627 SAHTE İLAÇ BULDULAR

Son operasyon ise Beyoğlu İlçesi'nde düzenlendi. "Ecza Deposu" izni olmadığı halde halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde sahte ilaçların depolandığı bir adrese baskın yapıldı. İki kişi gözaltına alındı.

Adreste bin 970'i Covid-19, Kanser ve Organ Nakli tedavilerinde kullanılan olmak üzere toplam 47 bin 627 sahte ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin "Eczacılık" ruhsatlarının iptal edilmesine ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ekipleri tarafından tahkikat başlatıldığı açıklandı. Üç farklı operasyonda gözaltına alınan toplamda dokuz şüpheli hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Kişilerin Hayatını Tehlikeye Sokacak Şekilde İlaç Üretmek ve Satmak, Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından ötürü yasal işlem yapıldığı ifade edildi.

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