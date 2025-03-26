Sahur vakti arabası çalındı, hırsız akrabası çıktı! | Video
İzmir’de karşı komşusu olan akrabasının 2 aracını didik didik kurcalayan bir kişi bulduğu anahtarla kamyoneti çalıp kayıplara karıştı. Araçla birçok kazaya karışıp hasar veren hırsız polis çevirmesinde yakalandı. Araç sahibi Enver Erdem, "Mart ayında satın aldığım kamyonetim, daha hayrını görmeden, ödemesini bile bitirmeden çalındı. Her tarafına hasar vermiş. Kimse tanıdığına, akrabasına bunu yapmaz" dedi.
"UYUŞTURUCU BAĞIMLISI, MÜEBBET ALSA DA KURTULSAM'
Akrabası tarafından çalınan aracına kavuşan Enver Erdem, "Durumu fark ettiğimizde emniyete bildirdik. Gelen polislerle birlikte kamera kayıtlarını izlediğimizde hırsızı direk tanıdım. Kendisi karşı komşum aynı zamanda akrabam. Saat 02.15 sıralarında birisi gelip kamyonetimin kapılarını açıp içerisini didik didik arıyor ama bir şey bulamıyor. Tekrar 03.25 geri gelip kamyoneti çalıştırıp kaçırıyor. Yeni aldığım arabamı çalarak ağaçlara, duvarlara vurarak hasar vermiş. Babası aradım durumu anlattım bana 'Oğlum uyuşturucu bağımlısı, keşke müebbet alsa da kurtulsam' dedi. Daha arabamın hayrını görmeden, ödemesini bile bitirmeden çalındı. Her tarafına hasar vermiş. Kimse tanıdığına, akrabasına bunu yapmaz. Biz şikayetçi olduk umarım hak ettiği cezayı alır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan gözaltına alınan şüpheli A.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:45
Sahur vakti arabası çalındı, hırsız akrabası çıktı! | Video 26.03.2025 | 11:56
05:44
Kur’an-ı Kerim ve hadislerden etkilenerek minyatür cami ustası oldu | Video 26.03.2025 | 09:58
03:42
Taksim ve Şişhane istasyonu işletmeye açıldı | Video 26.03.2025 | 08:41
01:29
Otomobil öğrencilerin arasına daldı: 2 yaralı! | Video 26.03.2025 | 08:35
05:50
Tartıştı, kavgaya tutuştu hırsını alamadı, benzinliğe daldı | Video 26.03.2025 | 06:07
01:29
Otomobil öğrencilerin arasına böyle daldı: 2 yaralı | Video 26.03.2025 | 06:07
01:08
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü | Video 26.03.2025 | 06:07
01:21
02:25
Kars'ta araçlar birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı | Video 25.03.2025 | 16:05
01:04
Çukurca'da araçta gizlenmiş 34 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 25.03.2025 | 15:52
01:27
02:18
02:01
00:21
Yalova'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama | Video 25.03.2025 | 13:25
02:20
01:57
Sahte altın bilezik satmaya çalışanlara operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 25.03.2025 | 12:46
02:55
Bayburt’ta kurt sürüsü köpeği böyle telef etti | Video 25.03.2025 | 12:38
00:17
Esenyurt'ta güpegündüz şok görüntüler: Yalvararak uyuşturucu istedi | Video 25.03.2025 | 12:37
00:41