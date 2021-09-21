Video Yaşam Şaka yapayım derken otomobiliyle yeğenine böyle çarptı | Video

Şaka yapayım derken otomobiliyle yeğenine böyle çarptı | Video

Şaka yapayım derken otomobiliyle yeğenine böyle çarptı | Video
21.09.2021 | 10:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şaka yapayım derken otomobiliyle yeğenine böyle çarptı | Video 02:36
Şaka yapayım derken otomobiliyle yeğenine böyle çarptı | Video 21.09.2021 | 10:14
Av denetimlerinde ele geçirildi: işte bıldırcınları yakalatan o ses | Video 00:40
Av denetimlerinde ele geçirildi: işte bıldırcınları yakalatan o ses | Video 21.09.2021 | 10:14
Erzurum’un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi | Video 01:50
Erzurum’un yaban hayatını ormana kurduğu fotokapanla görüntüledi | Video 21.09.2021 | 10:12
Aydınlatma direğine çarpıp takla atan araç kamerada | Video 01:39
Aydınlatma direğine çarpıp takla atan araç kamerada | Video 21.09.2021 | 10:12
Esra Erol’da gözyaşları sel oldu! Edanur annesi Songül’e kavuştu 06:04
Esra Erol'da gözyaşları sel oldu! Edanur annesi Songül'e kavuştu 21.09.2021 | 10:20
Eyüpsultan’da lüks otomobilden 1 dakikada 50 bin liralık malzeme çaldılar | Video 03:06
Eyüpsultan'da lüks otomobilden 1 dakikada 50 bin liralık malzeme çaldılar | Video 21.09.2021 | 09:44
İETT otobüslerine tutunarak yolculuk yapmaya çalışan patenli gençler kamerada | Video 02:05
İETT otobüslerine tutunarak yolculuk yapmaya çalışan patenli gençler kamerada | Video 21.09.2021 | 09:44
Avcılar’da yol kavgasına kadınlar da karıştı | Video 00:57
Avcılar’da yol kavgasına kadınlar da karıştı | Video 21.09.2021 | 09:43
Müge Anlı canlı yayın izle: 21 Eylül 2021 Salı atv izle! Müge Anlı’dan cinayetle ilgili açıklama... 04:37
Müge Anlı canlı yayın izle: 21 Eylül 2021 Salı atv izle! Müge Anlı'dan cinayetle ilgili açıklama... 21.09.2021 | 09:40
Almanya’nın Dayala’sı Bursa’nın Derya’sı oldu | Video 08:56
Almanya'nın Dayala'sı Bursa'nın Derya'sı oldu | Video 21.09.2021 | 09:13
Denizli’de balkondan sarkan bebeğin 3. kattan düşme anı kamerada 01:16
Denizli'de balkondan sarkan bebeğin 3. kattan düşme anı kamerada 21.09.2021 | 09:29
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | Video 00:22
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | Video 21.09.2021 | 09:15
Husumetli iki kişi birbirlerini tabancayla vurdu | Video 01:20
Husumetli iki kişi birbirlerini tabancayla vurdu | Video 21.09.2021 | 08:52
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi | Video 01:00
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi | Video 21.09.2021 | 08:52
İstanbul Bebek’te aynı teknede bir gecede ikinci yangın: Küle dönen tekne battı 04:25
İstanbul Bebek'te aynı teknede bir gecede ikinci yangın: Küle dönen tekne battı 21.09.2021 | 08:10
İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı 03:11
İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı 21.09.2021 | 08:10
Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi! | Video 18:08
Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi! | Video 20.09.2021 | 21:24
Aracın lastiğini patlatan hırsızlar para dolu çantayı böyle çaldılar | Video 03:31
Aracın lastiğini patlatan hırsızlar para dolu çantayı böyle çaldılar | Video 20.09.2021 | 19:44
Bursa’da dengesini kaybeden adam 3. kattan böyle düştü | Video 01:40
Bursa’da dengesini kaybeden adam 3. kattan böyle düştü | Video 20.09.2021 | 17:41
İstanbul Avcılar’da su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı 04:38
İstanbul Avcılar'da su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı 20.09.2021 | 17:15

Esenyurt’ta scooter kullanan yeğeninin üzerine araba sürerek şaka yapmak isteyen amca, yeğeninin yaralanmasına sebep oldu. Olay sonrasında amca yeğen arasında kısa süreli şaşkınlık yaşanırken o anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 07.10 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yeni aldığı araba ile gezintiye çıkan bir adam, karşı şeritten gelen yeğenine şaka yapmak için arabayı üzerine sürdü. Arabanın üstüne geldiğini gören scooter sürücüsü manevra yaparak kazadan kurtulmaya çalıştı. Son anda kendini yere atan adam kazada bacağından yaralandı. Olay sonrasında yerde yatan scooter sürücüsü kendisine çarpanın amcası olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ŞAKA YAPAYIM DERKEN ÇARPTI"
Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Salih Meşe, "Ben sabah erken saatlerde dükkanımı açtım. O sırada dışarıda bir gürültü koptu. Dışarı çıkıp baktığımda bir aracın scootera çarptığını gördüm. Zaten araç sürücüsü ile scooter sürücüsü de akraba çıktı. Araç sürücüsü amcasıymış diğer arkadaşın. Şaka yapayım derken üzerine sürmüş ve sonucunda kaza olmuş. Çarpmanın etkisiyle ise scooter bizim iki taksimize de maddi hasar verdi. Onun dışında ise scooter sürücüsü hafif şekilde yaralandı" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA