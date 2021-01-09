Video Yaşam Sakarya Arifiye'de yavru köpeklere basan şahıstan genç kıza tokatlı saldırı | Video

Sakarya Arifiye'de yavru köpeklere basan şahıstan genç kıza tokatlı saldırı | Video

Sakarya Arifiye'de yavru köpeklere basan şahıstan genç kıza tokatlı saldırı | Video
09.01.2021 | 12:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin'de tepki çeken vahşet! Yavru kedileri poşete koyup çöpe attılar | Video 05:19
Mersin'de tepki çeken vahşet! Yavru kedileri poşete koyup çöpe attılar | Video 09.01.2021 | 13:13
İstanbul'da eline ne geçirdiyse balkondan aşağıya atan şahıs kamerada | Video 01:14
İstanbul'da eline ne geçirdiyse balkondan aşağıya atan şahıs kamerada | Video 09.01.2021 | 13:10
İstanbul Esenyurt'ta bekçiler ve uyuşturucu satıcısı arasında nefes kesen kovalamaca kamerada | Video 00:37
İstanbul Esenyurt'ta bekçiler ve uyuşturucu satıcısı arasında nefes kesen kovalamaca kamerada | Video 09.01.2021 | 13:04
Sakarya Arifiye'de yavru köpeklere basan şahıstan genç kıza tokatlı saldırı | Video 02:34
Sakarya Arifiye'de yavru köpeklere basan şahıstan genç kıza tokatlı saldırı | Video 09.01.2021 | 12:24
Zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden uyuşturucu çıktı | Video 00:10
Zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden uyuşturucu çıktı | Video 09.01.2021 | 12:44
Tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları kamerada | Video 00:56
Tekerlekli sandalyeli cep telefonu hırsızları kamerada | Video 09.01.2021 | 12:33
15 günlük anne, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 02:19
15 günlük anne, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 09.01.2021 | 12:24
Son dakika! Antalya'da işkenceci sapık kocasını öldüren kadının kan donduran ifadesi ortaya çıktı | Video 02:22
Son dakika! Antalya'da işkenceci sapık kocasını öldüren kadının kan donduran ifadesi ortaya çıktı | Video 09.01.2021 | 12:24
Özel okullar ücret iadesi yapacak mı? Ankara’da tüketici hakem heyetinden flaş emsal karar | Video 02:52
Özel okullar ücret iadesi yapacak mı? Ankara’da tüketici hakem heyetinden flaş emsal karar | Video 09.01.2021 | 12:12
4 mevsim Ayasofya hayran bıraktı | Video 05:29
4 mevsim Ayasofya hayran bıraktı | Video 09.01.2021 | 11:53
Nasrettin Hoca'dan güldüren ve düşündüren fıkra! Nasrettin Hoca ve 'Düşünen Hindi' fıkrası izle | Video 02:40
Nasrettin Hoca'dan güldüren ve düşündüren fıkra! Nasrettin Hoca ve 'Düşünen Hindi' fıkrası izle | Video 09.01.2021 | 11:56
Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar | Video 02:55
Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar | Video 09.01.2021 | 11:26
İstanbul'da denetim noktasından kaçıp polise direnen şüpheliler kamerada | Video 04:29
İstanbul'da denetim noktasından kaçıp polise direnen şüpheliler kamerada | Video 09.01.2021 | 11:29
İstanbul'da yanındaki çocukla beraber oto çalan hırsız kamerada | Video 01:42
İstanbul'da yanındaki çocukla beraber oto çalan hırsız kamerada | Video 09.01.2021 | 11:34
Sular çekildi, yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti | Video 05:12
Sular çekildi, yüzyıllar öncesinde yapılan tarihi yol dikkat çekti | Video 09.01.2021 | 11:05
Bursa'da 30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada | Video 02:54
Bursa'da 30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada | Video 09.01.2021 | 10:20
Tam 43 kişi eğleniyordu! 149 bin 167 lira ceza yediler | Video 00:23
Tam 43 kişi eğleniyordu! 149 bin 167 lira ceza yediler | Video 09.01.2021 | 10:49
RTEÜ'nün yerli ve milli buluşu patent aldı 03:31
RTEÜ'nün yerli ve milli buluşu patent aldı 09.01.2021 | 10:44
Eskişehir'de koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı | Video 04:31
Eskişehir'de koronavirüs vakaları düştü, 112'ye çağrılar azaldı | Video 09.01.2021 | 10:43
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi | Video 02:20
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 55 kilogram kubar ele geçirildi | Video 09.01.2021 | 10:38

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yavru sokak köpeklerini barınağa götürmek için bölgeye giden belediye çalışanlarına gözyaşları içinde ‘Yavrularını annelerinden’ ayırmayın diyen genç kız, aldığı cevap ve tepkilerle şoka uğradı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Arifiye ilçesinde iki gün önce meydana gelen olayda, mahalleye yavru sokak köpeklerini barınağa götürmek için gelen belediye ekipleri, yavruları tek tek annelerinden ayırarak toplamaya başladı. Belediye çalışanlarına gözyaşları içinde "Yavrularını annelerinden ayırmayın" diyen genç kız o anları kayıt altına aldı. Görevlilere yardım etmek isteyen mahalle sakini ise kaçmaya çalışan bir yavrunun üzerine basarak yakalamaya çalıştı. O anları gözyaşları içinde ağlayarak cep telefonuyla kayda alan genç kız, adama yalvarırcasına, "Basma günah" diyerek engel olmaya çalıştı.


Genç kızın tepkisine aldırış etmeden yakalanan yavru köpekler, belediye ekiplerince karga tulumba araca yüklenerek barınağa götürüldü. Kızın işkence anlarını kayıt altına aldığını gören görevli ise "Bizi çekiyor, bak bu bize sıkıntı olur, ben bu şartlar altında çalışamam" diyerek arkadaşını uyardı. Tek isteği yavru köpeklerin annesinden ayrılamaması olan genç kız, aynı mahallede oturan ve amca dediği vatandaş tarafından tehdit edilerek tokat yedi.


Yaşanan tartışma mahallelinin ayırmasıyla son bulurken anbean kayıt altına alınan skandal olayın görüntülerinde, mahalle sakinin yavru köpeğin üstüne basması, çalışanların ise köpekleri karga tulumba arca yüklemeleri ve köpeğin üzerine basan mahalle sakinin gözü yaşlı genç kıza saldırması yer alıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA