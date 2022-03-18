Sakarya’da abla-kardeş hırsızlığı... Biri çaldı, diğeri gözcülük yaptı | Video

Sakarya’da bir ikamete girerek 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan abla, hırsızlık yaptığı esnada ise kardeşini gözcülük yapsın diye kapıda bekletti. Polis ekiplerince yakalanan abla-kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.