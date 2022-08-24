Sakarya'da minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Sıfır otomobilde 'korsan' yöntem! Fırsatçılarda ibre tersine döndü | Video 24.08.2022 | 10:56
00:59
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu | Video 24.08.2022 | 09:37
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Eyüpsultan’da sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada | Video 24.08.2022 | 09:37
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Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı | Video 24.08.2022 | 09:19
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Fındık bahçesinde define arayan 2 kişi yakalandı | Video 24.08.2022 | 09:10
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Fatih’te korkutan kaza: Araçlar alev alev yandı | Video 24.08.2022 | 08:46
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Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 24.08.2022 | 08:46
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Pendik’te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü, yolda kaldı | Video 23.08.2022 | 16:58
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Samsun'da 472 bin 800 dal dolu ve boş makaron ele geçirildi | Video 23.08.2022 | 16:35
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Çorlu'da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı 23.08.2022 | 16:08
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Sahte dekontla ürün alan ikinci el dolandırıcıları yakalandı | Video 23.08.2022 | 15:45
02:33
Kilidini kırıp girdiği kafeye zarar verdi! O anlar kamerada | Video 23.08.2022 | 15:32
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Hırsız eski çamaşırları bırakıp yenileri çaldı | Video 23.08.2022 | 13:03
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Musluk malzemesi kutusundan 1 kilogram metamfetamin çıktı | Video 23.08.2022 | 14:47
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Gaziantep'te iki aracın karıştığı kaza kamerada | Video 23.08.2022 | 13:55
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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı | Video 23.08.2022 | 13:05
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde koşarak yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Semiha Erarslan (67), hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bu arada kaza çevredeki iş yerlerini güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.