Video Yaşam 'Saklı Cennet' Akçalar Kanyonu görenleri adeta mest etti | Video
'Saklı Cennet' Akçalar Kanyonu görenleri adeta mest etti | Video

'Saklı Cennet' Akçalar Kanyonu görenleri adeta mest etti | Video

22.04.2023 | 11:22

Doğa tutkunları tarafından keşfedilmeyi bekleyen ve “Saklı Cennet” olarak da adlandırılan Akçalar Kanyonu görenleri mest etti.

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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Akçalar Köyü arkasında bulunan ve etrafı kayalıklarla çevrili olan Akçalar Kanyonu ortasından süzülerek geçen Kars Çayı bütünleşmesi doğaseverlerin tutkusu haline geldi.

Özellikle doğa tutkunlarının ilgisini çeken Akçalar Kanyonu turizme kazandırılmayı beklerken, şehrin kalabalığından uzakta zaman geçirmek isteyen vatandaşlar ise oltalarını kaparak kanyonun yolunu tutuyor.
Akçalar Kanyonu'nun ortasından geçen Kars Çayı'nda oltalarıyla balık avlayan vatandaşlar, kanyonun Kars turizmine kazandırılması gerektiğini belirtiyor.

"BURADA ÇAY DEMLEYİP İÇMEK MÜKEMMEL OLUYOR"
Güneşin ve sıcak havanın tadını çıkarmak için Akçalar Kanyonu'na geldiğini ifade eden Vedat Demiral, "Günümüzü değerlendirmek istedik. Geldik buraya, Akçalar Kanyonu'na, güzel bir bölge, güzel bir kanyon, buranın turizme kazandırılması lazım. Hele gün batımında burada oturmak, balık tutmak, çay demleyerek içmek mükemmel oluyor" dedi.

Kars'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Akçalar Kanyonu'nu çadır turizmine de müsait olmasıyla dikkat çekiyor. Kayalıklar arasında bulunan Akçalar Kanyonu, son zamanlarda vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Akçalar Kanyonu'nun Kars turizmine kazandırılması bekleniyor.

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