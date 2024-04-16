Video Yaşam Samsun Gastronomi ve Tadım etkinliği beğeni topladı
Samsun Gastronomi ve Tadım etkinliği beğeni topladı

Samsun Gastronomi ve Tadım etkinliği beğeni topladı

16.04.2024 | 00:52

Turizm Haftası kapsamında Bafra ilçesinde yapılan Coğrafi İşaret Tescilli yemekleri tadım etkinliğine Vali  Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, protokol üyeleri ve sektör temsilcileri ile birlikte katıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun Gastronomi ve Tadım etkinliği beğeni topladı 01:00
Samsun Gastronomi ve Tadım etkinliği beğeni topladı 16.04.2024 | 00:52
Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı! 00:11
Nişantaşı’nda lüks restoranda profesyonel hırsızlık! Pahalı kıyafetlerle geldi mekandan gülerek çıktı! 15.04.2024 | 19:20
Ataşehir’de servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 02:25
Ataşehir’de servis aracı ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Video 15.04.2024 | 16:08
Antalya’daki teleferik faciası! Kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Zorlu görevin kahramanları A Haber’e konuştu | Video 11:18
Antalya'daki teleferik faciası! Kurtarma operasyonu nasıl yapıldı? Zorlu görevin kahramanları A Haber'e konuştu | Video 15.04.2024 | 15:56
Kozan’da feci kaza: Otomobil yol kenarındaki yayaya böyle çarptı | Video 01:05
Kozan’da feci kaza: Otomobil yol kenarındaki yayaya böyle çarptı | Video 15.04.2024 | 15:24
Antalya’da 34 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı | Video 01:02
Antalya’da 34 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı | Video 15.04.2024 | 15:21
24 yıl sonra bulduğu babası öldü: Milli sporcu görüntülere ulaştı! İhmal var… | Video 04:13
24 yıl sonra bulduğu babası öldü: Milli sporcu görüntülere ulaştı! İhmal var… | Video 15.04.2024 | 15:20
80 milyonluk vurgun yapan zabıt katibi lüks yaşamını böyle savundu: Tokat’tan yaprak, salça getirip sattım | Video 05:27
80 milyonluk vurgun yapan zabıt katibi lüks yaşamını böyle savundu: "Tokat'tan yaprak, salça getirip sattım" | Video 15.04.2024 | 14:45
Nadir görülen ’Doğu cılıbıtı’ böyle görüntülendi | Video 01:50
Nadir görülen 'Doğu cılıbıtı' böyle görüntülendi | Video 15.04.2024 | 14:33
Fas’tan Yozgat’a gelin geldiler, aynı düğünle dünya evine girdiler | Video 06:26
Fas’tan Yozgat’a gelin geldiler, aynı düğünle dünya evine girdiler | Video 15.04.2024 | 13:23
Teleferikte, korku dolu anları cep telefonu ile çeken anne ve kızı konuştu | Video 03:56
Teleferikte, korku dolu anları cep telefonu ile çeken anne ve kızı konuştu | Video 15.04.2024 | 13:27
Iğdır’da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu | Video 02:34
Iğdır’da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu | Video 15.04.2024 | 13:21
Halfeti’de iki gezi teknesi burun buruna çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 01:00
Halfeti’de iki gezi teknesi burun buruna çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 15.04.2024 | 13:21
Sokak ortasındaki uyuşturucu alışverişi kameraya takıldı | Video 01:02
Sokak ortasındaki uyuşturucu alışverişi kameraya takıldı | Video 15.04.2024 | 11:01
Malatya’da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 1’i ağır 22 yaralı | Video 02:21
Malatya’da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 22 yaralı | Video 15.04.2024 | 10:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 15.04.2024 | 10:50
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Yanlış adamı vurdu, bayramda el öperken yakalandı | Video 02:08
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Yanlış adamı vurdu, bayramda el öperken yakalandı | Video 15.04.2024 | 10:39
İstanbul’da bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! | Video 07:41
İstanbul’da bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! | Video 15.04.2024 | 10:27
Kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı : 1 yaralı | Video 01:37
Kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı : 1 yaralı | Video 15.04.2024 | 09:37
İstanbul’da bayram tatilinin ardından ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video 02:33
İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video 15.04.2024 | 09:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA