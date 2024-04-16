Samsun Gastronomi ve Tadım etkinliği beğeni topladı

Turizm Haftası kapsamında Bafra ilçesinde yapılan Coğrafi İşaret Tescilli yemekleri tadım etkinliğine Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, protokol üyeleri ve sektör temsilcileri ile birlikte katıldı.