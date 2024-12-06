Samsun merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi daha adliyede | Video
Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi daha adliyeye sevk edildi.
Operasyonda 12'si Samsun'da olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyale el koyarken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirdi.
Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi serbest bırakılırken, 6 kişiden 4'ü dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sorgulanması tamamlanan 7 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
00:40
Sübhaneke okuyan muhabbet kuşu görenleri hayrete düşürdü | Video 06.12.2024 | 10:44
00:33
Yenidoğan Çetesi operasyonunda 3. dalga! 14 şüpheli gözaltına alındı | Video 06.12.2024 | 10:26
00:54
01:24
Mersin'de konaklama tesislerine denetim 337 bin TL ceza kesildi | Video 06.12.2024 | 09:52
03:28
01:55
00:50
01:43
02:18
Yüksekova’da kontrolden çıkan minibüs takla attı: 7 yaralı | Video 06.12.2024 | 08:32
03:26
Eksi 20 derecede halay çektiler 05.12.2024 | 18:23
00:36
04:32
Milyonlarca yıllık peri bacası böyle çöktü | Video 05.12.2024 | 16:02
00:57
Batman'da iki aile arasında kavga: 3 yaralı, 4 gözaltı | Video 05.12.2024 | 15:55
01:02
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama | Video 05.12.2024 | 15:33
01:59
Alanya’da okulun trafosu yandı, öğrenciler tahliye edildi | Video 05.12.2024 | 15:31
00:29
00:34
Mardin’de cip sürücüsü önce yayaya çarptı, sonra refüje çıktı | Video 05.12.2024 | 14:48
02:40
Diyarbakır’da 1300 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi | Video 05.12.2024 | 14:09