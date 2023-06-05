Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü | Video
Samsun'un Kavak, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü, tarım arazileri sular altında kaldı.
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