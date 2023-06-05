Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü | Video 05.06.2023 | 15:58 Samsun'un Kavak, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde de sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle yollar çöktü, tarım arazileri sular altında kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kavak ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın istinat duvar çökmesi sonucu yol kenarındaki kaldırım kaydı. Ekipler bölgeye müdahale etti. Bafra ilçesinde de sel nedeniyle 3 mahalleye ulaşımı sağlayan grup yolu kapandı. Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı.